El Compostela sufre más de lo esperado para ganar al Lalín

El Lalín vivió ayer el episodio final de un intenso comienzo de pretemporada . Tras perder con el Estradense y vencer a la Sarriana, dos rivales de Tercera, los de Carril viajaban a Padrón para enfrentarse al recién ascendido Compostela. Era una dura prueba para los rojinegros, con muchas caras nuevas que acoplar en esta pretemporada pero, al igual que ocurrió en los dos encuentros anteriores, terminaron dejando una buena imagen.

Los rojinegros perdieron por la mínima, por un tanto de Dani González –el primero del equipo santiagués en esta pretemporada– a los 24 minutos de juego, pero fueron capaces de aguantar a un rival de categoría superior y con mucha artillería en posiciones ofensivas. El Lalín de Carril se volvió a mostrar como un equipo intenso en la presión y dejó pocos espacios a su rival.

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Como suele suceder en estos partidos y a estas alturas de la pretemporada, el ritmo del choque fue bajando en el tramo final, con muchos cambios por ambas partes para repartir minutos entre todos los jugadores.