El silledense David Sueiro renueva con el Celta hasta el 2029

El Celta de Vigo ha anunciado la renovación de uno de los jugadores con mayor proyección de A Madroa. El centrocampista silledense David Sueiro ha renovado su vinculación con el club celeste hasta el año 2029. Desde la entidad celebraron la continuidad de un hombre «feito na Madroa» y que ha venido despertando el interés de equipos de toda Europa. Ante ese interés sin embargo el canterano apostó el pasado verano por continuar en el Celta, una apuesta que ahora ha quedado plasmada en un nuevo contrato.

A pesar de tener solo 16 años recién cumplidos David Sueiro comenzó la pretemporada a las órdenes de Fredi Álvarez, formando parte de la preparación del Celta Fortuna para su aventura en Segunda División. Además, ha participado en los cuatro encuentros amistosos disputados hasta el momento por equipo filial, dejando muy buenas sensaciones a pesar de estar todavía en su etapa juvenil.

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Formado en las categorías inferiores del Xuventude Oroso, David Sueiro dio el salto a la cantera del Celta, iniciando una evolución que lo convirtió en internacional con España en Sub-15 y Sub-16. Eso terminó poniendo al canterano celeste en el punto de mira de muchos equipos.