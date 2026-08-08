Fútbol
El Estradense recibe al Pontevedra en el Municipal
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Redacción
A Estrada
El Estradense continúa hoy con sus amistosos de pretemporada y de nuevo lo hará ante un rival de entidad, el Pontevedra. El equipo de Primera RFEF pondrá a prueba al equipo de Manuti después de vencer al Lalín y empatar contra el Racing Villalbés. El encuentro tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en el Novo Municipal y servirá como presentación ante la afición rojilla. El siguiente compromiso del Estradense en esta pretemporada será el 12 de agosto en el campo del Cordeiro.
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