Carril: «Creamos un equipo competitivo pero con arraigo»

El Lalín se enfrenta hoy al Compostela en un nuevo test de pretemporada. Los rojinegros afrontan los días que quedan para el comienzo de la liga con el objetivo de adaptarse a un nuevo sistema de juego y acoplar un plantel con muchas caras nuevas. El encargado de liderar ese proceso es el técnico Iván Carril, quien ha valorado positivamente el mercado realizado y el equipo formado a pesar de las dificultades. «Este es el año más complicado para el Lalín a la hora de fichar. Aunque es un club con nombre es también un recién ascendido. Algunos jugadores que tocamos nos miraron de reojo y con recelo. Eso cambiará el año que viene cuando logremos la permanencia. A pesar de eso creo que conseguimos a jugadores muy interesantes», aseguró.

Carril defendió un plantel que está formado por una mitad de jugadores de fuera y otra mitad canteranos. «Es un equipo competitivo pero al mismo tiempo tiene identidad y arraigo», valoró. El técnico considera que la plantilla está cerrada a estas alturas, aunque no descartan que pueda aparecer un último refuerzo. «El mercado siempre puede traer algún jugador interesante que quedase libre. Nunca se sabe», manifestó.

El entrenador del Cortizo destaca la dificultad de acoplar este equipo en tan poco tiempo. «Tenemos mucha gente nueva y un entrenador que llega con ideas nuevas. Debemos aprovechar el tiempo lo mejor posible. Por el momento estoy contento aunque las cosas no van a salir perfectas de un día para otro».

Por el momento el Lalín tuvo una de cal y otra de arena. Con solo cuatro días de trabajo se tuvieron que enfrentar al Estradense en la Copa Federación. «No se puede hacer mucha valoración de un partido así. El Estradense es un equipo ya consolidado y con las ideas claras, un equipo Top de la liga. A pesar de eso creo que estuvimos bien los primeros 65 minutos, cuando los cambios y las lesiones nos desordenaron». La buena noticia llegó en su segundo partido, en el que se enfrentaron a la Sarriana, otro grande la categoría al que lograron vencer por 3-0.

Idea de juego

Viendo el comienzo de pretemporada y la plantilla conformada Iván Carril apuesta por un Lalín que sea valiente e intenso, tanto con el balón como sin él. Además, confía en que su equipo sea capaz de dominar varios registros para adaptarse a los momentos del partido y al rival si es necesario. «Hoy en día el fútbol es muy cambiante y tienes que adaptarse a lo que tienes delante», aseguró.

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Carril considera que el Lalín cuenta sin embargo con una ventaja en esta nueva Tercera, ya que no tienen la presión de otros equipos. «Nuestro objetivo es salvarnos. Son otros los que tienen que pelear por esta arriba». En ese sentido situó a Estradense, Montañeros y Sarriana. como los tres llamados a pelear por el título de liga tras el ascenso de Arosa y Compostela. Después considera que hay un grupo de diez u once equipos muy parejos que tanto pueden acabar en la parte baja como en la de arriba.