Exámenes de paso de grado en el Club Budoyama de A Estrada

Las instalaciones de la Fundación de Exposiciones de A Estrada acogieron los exámenes de paso de grado organizados por el Club Budoyama de A Estrada. Accedieron al grado de Shodan: Senpai Mateo Rivas, Senpai Antía Ferreiro y Senpai Rebeca Fragoso. Y a Nidan: Senpai Teresa Monzón. El Shihan Iván Pérez Robles impartió un seminario.