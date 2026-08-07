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Exámenes de paso de grado en el Club Budoyama de A Estrada
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Las instalaciones de la Fundación de Exposiciones de A Estrada acogieron los exámenes de paso de grado organizados por el Club Budoyama de A Estrada. Accedieron al grado de Shodan: Senpai Mateo Rivas, Senpai Antía Ferreiro y Senpai Rebeca Fragoso. Y a Nidan: Senpai Teresa Monzón. El Shihan Iván Pérez Robles impartió un seminario.
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