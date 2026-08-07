Brotes verdes en el primer tropiezo del Estradense

El Estradense se presentó ante su afición en la noche del pasado miércoles con un proyecto por descubrir. Los rojillos vienen de realizar un mercado de fichajes que ha sorprendido a muchos de sus aficionados. Se han marchado hombres importantes como Brais Vidal, Óscar, Padín, Puerto o Isra y muchos aguardaban recambios de renombre con esa masa salarial liberada. Sin embargo, no ha sido así. El Estradense ha decidido apostar por la juventud, jóvenes valores que aporten ilusión y sacrificio, una fórmula que ya le salió bien en temporadas anteriores y que ahora quieren repetir.

Para empezar a entender este nuevo Estradense tiramos de una frase de su entrenador, Manuel González «Manuti». «Decidimos desmarcarnos del mercado actual», sentenció al analizar sus incorporaciones. Lo que quiere decir el técnico estradense con esa premisa es que el Estradense no ha querido –y puede que tampoco podido– entrar en una guerra de salarios por los principales nombres que sonaron en el mercado de Tercera. En esta categoría hay desde hace años clubes con mayores posibilidades económicas que el club rojillo a la hora de pujar por jugadores atractivos pero esa situación se ha vuelto más complicada con la irrupción de equipos como Boiro, Lalín o Céltiga, capaces de entrar en una subasta de salarios en la que el Estradense saldría perdedor o con un jugador sobrepagados y por encima del nivel medio de su plantel.

Asumida esa desventaja económica, la dirección deportiva, con el beneplácito total de los técnicos, ha decidido realizar un cambio de rumbo total con respecto al mercado de años anteriores. El resultado es la segunda plantilla más joven de la Tercera gallega a estas alturas, solo por delante de un filial como el Pontevedra B. Como muestra de ese rejuvenecimiento de la plantilla está el hecho de que Porrúa, con 26 años, es el cuarto jugador más viejo del equipo, solo superado por Carabán, Ander y Pedrosa.

Eso quiere decir que el Estradense ha apostado por jugadores muy jóvenes, con hambre y ambición por hacerse un sitio en esta categoría en otras superiores. Para que esa estrategia funcione el Estradense necesitaba tres cosas. Primero, una base sólida en la que encajar a esos jóvenes y eso lo tiene desde hace años. Luego, un buen trabajo de análisis de jugadores jóvenes, algo que no se logra de un día para otro. Y, por último, un proyecto que vender. «Después de varios años, canteranos del Celta o del Depor nos quienen en cuenta. Saben que aquí se juega bien y se apuesta por los jóvenes. Eso es un orgullo para el Estradense», afirmó Manuti.

A estas alturas, con 21 jugadores, la plantilla está cerrada, aunque con margen por si ahora o en invierno, aparece algún jugador interesante. No hay prisa. Desde el cuerpo técnico están encantados con la intensidad de los entrenamientos y el margen de mejora del equipo, así que solo queda centrarse en trabajar y en conseguir que los más jóvenes tengan una adaptación rápida.

Y en medio de ese lifting el Estradense se topó de inicio con dos duros partidos oficiales. En el primero se mostraron mucho mejores que un Lalín todavía con trabajo por delante y en el segundo, ante el Villalbés, firmaron una buena actuación pero carecieron del acierto de cara al gol, lo que mandó la eliminatoria a los penaltis.

Al margen de eso, el Estradense se mostró como un equipo reconocible. Los rojillos quisieron y tuvieron el control total del balón ante un Villalbés que siempre juega a lo suyo. Un fallo de cambio de marcas permitió a Melo poner el 0-1 pero el Estradense empató por medio de Mella e hizo méritos para marcar el segundo. Destacó el buen partido de Carreira en la medular y la movilidad de Seijo en ataque.

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El choque fue sin duda un buen aprendizaje de lo que serán muchos partidos esta temporada en el Novo Municipal.