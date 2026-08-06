Lucha
A Estrada acoge una concentración internacional de lucha
Redacción
El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, se desplazó en la mañana de ayer hasta la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) para visitar a los participantes en una concentración internacional de luchas olímpicas.
En la actividad, promovida por la Federación Galega de Loita, participan deportistas de distintos países, que están alojados en la Agasp desde el pasado 1 de agosto y hasta este viernes. Además de utilizar las instalaciones de esta academia para sus entrenamientos, tienen a su disposición las instalaciones deportivas municipales.
Louzao señaló que esta concentración permite dar visibilidad a deportes menos mediáticos, como la lucha, mediante concentraciones intensivas de este tipo. «Habla muy bien del trabajo de la Federación Galega de Loita y del potencial de los numerosos luchadores y luchadoras gallegos aquí presentes», señaló el dirigente.
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