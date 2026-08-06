El Club Bádminton A Estrada renueva su proyecto de cantera con Gabriel Fernández y el patrocinio de Grupo Invictus

Gabriel Fernández liderará el relanzamiento de la cantera del Club Bádminton A Estrada con el apoyo de Grupo Invictus El técnico y deportista vigués se incorpora al proyecto estradense, mientras que Grupo Invictus se convierte en patrocinador oficial del club y financiará una campaña que ofrecerá tres meses gratuitos de bádminton al alumnado de Primaria y una raqueta a los primeros 50 inscritos.

El Club Bádminton A Estrada inicia una nueva etapa con la incorporación de Gabriel Fernández como entrenador de la entidad y la firma de un acuerdo de patrocinio con Grupo Invictus, que se convierte en patrocinador oficial del club y en uno de los principales impulsores de su nuevo proyecto de cantera.

Gabriel Fernández, de 24 años, se incorpora con el objetivo de revitalizar las categorías de base y contribuir a que el club recupere su mejor versión formativa y competitiva. Su llegada representa una firme apuesta de la dirección por reconstruir una cantera que históricamente ha situado a A Estrada entre las grandes referencias del bádminton gallego y nacional.

El técnico vigués participará en la creación de una estructura de entrenamiento abierta a todas las edades y niveles, desde el minibádminton para niños y niñas a partir de cinco años hasta los grupos de iniciación, perfeccionamiento y tecnificación. El proyecto también incluirá un grupo social para adultos y familias que quieran practicar deporte y disfrutar del bádminton en un ambiente cercano, sin necesidad de experiencia previa ni de participar en competiciones.

Grupo Invictus

El fichaje de Gabriel Fernández estará acompañado de una campaña de promoción sin precedentes para acercar el bádminton a los más pequeños del municipio. Gracias al patrocinio de Grupo Invictus, todos los niños y niñas de Educación Primaria de A Estrada podrán disfrutar de tres meses gratuitos de clases de bádminton. Además, los primeros 50 inscritos recibirán gratuitamente su primera raqueta, facilitando que puedan comenzar la actividad sin necesidad de adquirir material deportivo.

Con esta iniciativa, el club pretende eliminar las barreras económicas iniciales y ofrecer a cualquier escolar del municipio la oportunidad de conocer el bádminton, descubrir sus habilidades y comenzar a formar parte de la cantera estradense.

Desde el Club Bádminton A Estrada quieren agradecer especialmente al gerente de Grupo Invictus su implicación con la entidad y con los más pequeños del municipio. «La colaboración de Grupo Invictus va mucho más allá de un patrocinio deportivo. Su aportación permitirá que numerosos niños y niñas de A Estrada puedan probar gratuitamente el bádminton y recibir su primera raqueta. Estamos enormemente agradecidos por su confianza en el club y por su compromiso con el deporte de base del pueblo», señala el presidente del club, Jesús Pereiro.

Experiencia en la élite

Gabriel Fernández llega a A Estrada tras obtener recientemente la titulación de entrenador de Nivel II y con una amplia experiencia deportiva a pesar de su juventud. Desde las categorías inferiores acumula numerosas medallas en Campeonatos de España, entre ellas el reciente bronce individual conseguido en el Campeonato de España Absoluto. El deportista vigués es además capitán del primer equipo del Ravachol Pontevedra, con el que ha competido durante varias temporadas en División de Honor y ha logrado dos medallas de bronce en la máxima categoría nacional.

Su experiencia en la élite, su formación como entrenador y su conocimiento del trabajo con jóvenes deportistas serán fundamentales para desarrollar una estructura que permita acompañar a los jugadores desde sus primeros pasos hasta la competición autonómica y nacional.

Un antes y un después

Jesús Pereiro considera que la incorporación de Gabriel Fernández supone un punto de inflexión para el proyecto: «La llegada de Gabi puede marcar un antes y un después para el club. La apuesta es importante, pero confiamos plenamente en él. Es un trabajador incansable, una persona excepcional y alguien que conoce perfectamente lo que exige el deporte de alto nivel. Estamos seguros de que nos ayudará a convertir este proyecto en algo muy grande».

El presidente destaca también el momento de crecimiento que atraviesa la entidad: «Después de una etapa muy complicada tras la pandemia, hemos conseguido recuperar el equipo de Liga Nacional y dar pasos importantes para reconstruir el proyecto. Ahora queremos ir mucho más allá. Con la llegada de Gabi y el respaldo de Grupo Invictus, vamos a por todas para devolver el esplendor a uno de los clubes deportivos con mayor historia y tradición de A Estrada».

La incorporación de Gabriel Fernández y el acuerdo de patrocinio con Grupo Invictus abren así una etapa de máxima ambición para el Club Bádminton A Estrada, que aspira a volver a llenar las pistas de jóvenes deportistas, reconstruir una cantera numerosa y recuperar el lugar que históricamente ha ocupado dentro del bádminton español.