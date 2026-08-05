El CD Lalín cierra su plantilla con el delantero Frank Uwumiro

El CD Lalín anunció en la pasada jornada la incorporación de Frank Uwumiro a sus filas. El delantero nigeriano de 21 años llega cedido por el Bergantiños, club de Segunda Federación, para reforzar el ataque de cara a la nueva temporada. Según confirman desde el club es «un delantero potente, con gran presencia en el área, velocidad y capacidad física que se suma a nuestro proyecto».

Un nuevo fichaje que llega justo el día en el que los rojinegros comenzaba sus partidos amistosos, enfrentándose al Sarria CF en Escarión. El combinado de Iván Carril tenía esta fecha libre tras caer eliminado de la Copa Federación Gallega, el sábado ante el Estradense. Un encuentro con el que los de Iván Carril buscan mejorar sensaciones tras la derrota.