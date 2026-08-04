El Disiclín arranca la pretemporada con ADN de cantera y el Novás en mente

El Disiclín Balonmán Lalín comenzó este martes su pretemporada con la mirada puesta en el encuentro de Copa frente al Novás. Un partido que se disputará el próximo martes o miércoles, ya que la fecha no está definida completamente. El conjunto dirigido por Pachi, que este verano se ha reforzado sobre todo con jugadores de la cantera llega a esta vuelta al trabajo con seis semanas para poder preparar los retos de la nueva campaña.

Para los encuentros que tienen por delante, tienen previsto realizar cinco sesiones semanales, alternando estos entrenamientos con los partidos de preparación. Tal y como comentaba el técnico del Disiclín, «tenemos un equipo muy joven». Algo que desde los banquillos se valora positivamente por la capacidad de trabajar y la ilusión de sumar talento al primer equipo, aunque son conscientes de que la falta de experiencia en el grupo senior puede verse como algo negativo. «Los chicos tienen el aliciente de trabajar bien y jugar, por lo que van a darlo todo en cada entrenamiento y partido», comentaba Pachi que confirmaba que tiene en previsión añadir un encuentro al calendario si consigue de pretemporada si consigue batir al Novás la próxima temporada.

Además de sumar talento de la cantera, uno de los grandes atractivos de este primer entrenamiento es el regreso de Ramón Gil al Lalín Arena, tras hacerse oficial que lucirá el dorsal número cuatro una temporada más.

Su entrenador valora esta renovación, o esta reconsideración como algo muy positivo. «Para nosotros es un jugador fundamental y estoy muy feliz de que se quede. Cuando llegué al club fue la primera persona con la que hablé, y aporta mucho al equipo. Es un jugador que transmite sus valores y que conozco desde hace muchos años», reconoce Pachi.

Charla durante el entrenamiento. / Bernabé / Javier Lalín

Durante el mes de julio han sido varios los anuncios que han hecho desde el Disiclín Balonmán Lalín, dando a conocer renovaciones y fichajes, por ello el técnico confirma que «tras el mercado realizado, como mucho puede ocurrir que subamos a algún jugador más desde las categorías inferiores, pero no espero que se produzcan fichajes de fuera».

Eso sí, este mismo martes se hacía oficial la continuidad de Miguel García, que seguirá luciendo los colores del Disiclín para acercar frescura, intensidad y calidad a la primera línea del equipo. Desde la entidad destancan que «su trabajo diario, compromiso y ganas de seguir creciendo serán una pieza importante para afrontar con ilusión esta nueva campaña».

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Con la plantilla prácticamente cerrada y arrancando los entrenamientos para coger ritmo de competición, toca pensar también en los objetivos de cara a la temporada. «Nuestra máxima es conseguir la permanencia. Somos un equipo que tenemos que intentar mantener la categoría. Somos gente de la casa, que sabemos lo que significa este club. No pagamos por jugar, pero queremos que los aficionados vean a un equipo alegre y que los jugadores se sientan felices y orgullosos de jugar aquí. Recuperar eso es quizás nuestro mayor objetivo», reconocía Pachi.