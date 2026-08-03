Senín conquista una brillante victoria en la Subida A Estrada

La XXX Subida Automovilística A Estrada coronó este domingo a Jacobo Senín como vencedor absoluto tras firmar el mejor registro del fin de semana al volante de su Nova NP01. El piloto de la Escudería Estradense confirmó su condición de favorito con un tiempo de 4:40.339, imponiéndose con autoridad en una edición que volvió a situar a la villa estradense como uno de los referentes del Campeonato Gallego de Montaña.

La competición se desarrolló con normalidad y dentro de los horarios previstos, aunque durante las distintas mangas se registraron varias salidas de vía, además de una colisión entre dos vehículos de competición en una misma zona del recorrido. Ninguno de estos incidentes ocasionó daños personales, por lo que la prueba pudo completarse sin mayores contratiempos.

La Escudería Estradense y colaboradores de la Subida a Estrada 2026. / FDV_Externas

El segundo puesto absoluto y de la categoría de no carrozados fue para Abraham Vázquez, de la Escudería Celanova Motor, con un Osella PA21 JRB, mientras que Manuel Rey Álvarez, con un Radical SR3, completó el podio.

En la categoría de carrozados, el triunfo correspondió a Jorge Pérez Alonso (Escudería Pontevedra 1984), con un Porsche 992 GT3 Cup. Manuel Senra, al volante de un Peugeot 308 TCR, fue segundo y Sergio Vallejo, con un Porsche 997 GT3, ocupó la tercera posición.

En regularidad, la victoria fue para Fernando Ferreiro Pontao y Antonio Martínez Martínez, con un Ford Focus. El Trofeo Talleres Pontevea premió a Javier Carballo Fernández, seguido de Juan Manuel Carballo Fernández y Javier Ramos Grille, mientras que el I Trofeo Motrio/Yas Automoción fue para Javier Martínez Carracedo, por delante de Carlos Rodríguez y Rubén Iglesias.

Desde la organización destacaron el trabajo de la Escudería Estradense, de los voluntarios y de la Federación Galega de Automovilismo, así como el buen comportamiento del público durante una edición que volvió a registrar una notable afluencia de aficionados a lo largo del recorrido.