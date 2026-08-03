Ramón Gil reconsidera su decisión y volverá a lucir el cuatro del Disiclín

Hay decisiones que van mucho más allá de lo puramente deportivo. Ante la escasez de efectivos en el extremo derecho detectada en las últimas semanas, la directiva del Club Balonmán Lalín le pidió a Ramón Gil, quien ya había anunciado su retirada, un último esfuerzo para continuar una temporada más defendiendo la camiseta rojinegra. Tras sopesar la situación del club y del equipo, Gil ha decidido aceptar la propuesta y continuará luciendo un año más el número cuatro en el Lalín Arena.

Es el capitán y uno de los grandes emblemas de la entidad y, por ello, desde el club han querido destacar públicamente este gesto, agradeciéndole su compromiso y entrega en un momento en el que el equipo más lo necesitaba. Además de aportar sobre la pista, su continuidad será clave para acompañar y formar a los jóvenes talentos de la base, transmitiendo los valores que siempre ha representado dentro y fuera de la pista.

La continuidad de Ramón Gil se produce en un momento crucial para la configuración de la plantilla del Disiclín Balonmán Lalín de cara a esta nueva temporada. En los últimos días el conjunto liderado por Pachi ha anunciado varias incorporaciones entre las que se encuentra la del guardameta Xoel Rodríguez, que da el salto definitivo al primer equipo tras su etapa en la categoría juvenil, y tras haber debutado ya la pasada temporada. Carmelo Couso también se suma al proyecto. Es un jugador joven con gran proyección, visión de juego y efectividad desde los 7 metros, que asciende desde el equipo juvenil, y lo hace junto al lateral zurdo Luis Rozas, que llega al primer equipo tras una brillante etapa en la que logró clasificarse para el Campeonato de España.

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Entre los nuevos nombres está también el de Sergio Munin, primera línea que regresa a la que fue su casa tras varias temporadas defendiendo los colores del Bueu Atlético Balonmán; y Roque Estévez, joven talento procedente del Club Balonmán Tui, subcampeón de España xuvenil con la Selección Gallega en el CESA 2026 y galardonado como Mejor Deportista Tudense en categoría Promesa.