La Subida encara hoy su desenlace

La Subida Automovilística A Estrada completó este sábado su primera jornada de competición con un gran ambiente entre pilotos y aficionados y sin incidentes de consideración. Aunque se registraron algunas salidas de vía, ninguna de ellas provocó daños personales ni desperfectos importantes, por lo que el programa pudo desarrollarse con total normalidad. Tras las verificaciones y el briefing celebrados durante la mañana, los participantes afrontaron las primeras mangas oficiales.

La competición se resolverá hoy domingo con la disputa de las últimas subidas, de las que saldrán los vencedores de la trigésima edición. Los 78 equipos inscritos buscarán los mejores tiempos para cerrar una de las pruebas automovilísticas más destacadas del calendario gallego.