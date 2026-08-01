La Subida Automovilística A Estrada reúne a 78 equipos este fin de semana

La 30.ª Subida A Estrada convertirá de nuevo este fin de semana al municipio en uno de los principales referentes del automovilismo gallego con una cita que reunirá a 78 equipos y que será puntuable para el Campionato Xunta de Galicia de Montaña y albergará el VII Trofeo Vehículos Históricos de Tracción Trasera-Talleres Pontevea, reservado a vehículos históricos de propulsión trasera.

La actividad comenzó ayer con la apertura del parque cerrado, instalado en la Praza da Constitución, donde se desarrollaron las verificaciones administrativas y técnicas voluntarias para los equipos que optaron por adelantar estos trámites. Las comprobaciones sirvieron para abrir oficialmente la trigésima edición de la Subida A Estrada y anticipar el intenso fin de semana de competición que vivirá el municipio.

La programación continúa este sábado con las verificaciones obligatorias para el resto de los participantes, el briefing previsto para las 13.30 horas y la presentación oficial de los pilotos en la Praza da Constitución antes de su traslado al parque de trabajo y a la zona de pre-salida. A partir de las 15.00 horas comenzará la competición sobre el trazado de la PO-213 con la primera manga de entrenamientos, tras la que se disputarán las dos primeras carreras oficiales del fin de semana.

Los vehículos comenzaron a ocupar el parque cerrado de la prueba en la tarde de ayer. / Bernabé / Amanda Castro / FDV

La jornada decisiva se vivirá el domingo. A las 9.00 horas arrancará la segunda manga de entrenamientos y, a continuación, se disputarán la tercera y la cuarta carrera, que decidirán la clasificación definitiva de esta trigésima edición. Tras la publicación de los resultados oficiales, la Praza da Constitución acogerá la ceremonia de podio, las posibles verificaciones de oficio y la rueda de prensa de los tres primeros clasificados de las categorías de carrozados y no carrozados.

El recorrido volverá a desarrollarse sobre la PO-213, entre As Covas y Codeso, un trazado ya consolidado en el calendario autonómico por su exigencia técnica y por la gran afluencia de público que registra cada verano. Con motivo de la celebración de la prueba, este tramo permanecerá cerrado al tráfico durante el desarrollo de la competición, por lo que la organización recomienda planificar los desplazamientos con antelación y seguir las indicaciones de los comisarios y de las fuerzas de seguridad.

Entre los principales aspirantes al triunfo figuran pilotos como Jacobo Senín, Abraham Vázquez, Manuel Rey o Xian Prado, además de una amplia representación de la Escudería Estradense, anfitriona de la prueba. La competición volverá a incluir el VII Trofeo Vehículos Históricos de Tracción Trasera-Talleres Pontevea, reservado a vehículos históricos de propulsión trasera y dotado con premios en metálico y trofeos para los cinco primeros clasificados, consolidando un atractivo añadido para los aficionados al automovilismo clásico.