Copa Federación
Rulo mete al Estradense en cuartos
Un potente disparo desde fuera del área en el minuto 75 tumba al CD Lalín y clasifica al conjunto visitante para la siguiente ronda, donde ya espera el Villalbés
El Manuel Anxo Cortizo acogió este sábado un apasionado derbi comarcal correspondiente a los octavos de final de la Copa Federación. Un enfrentamiento que midió las fuerzas del CD Lalín y el CD Estradense como comienzo de la fase de pretemporada. Con apenas cuatro sesiones de entrenamiento a sus espaldas y un calor sofocante, ambos conjuntos ofrecieron un encuentro de alternativas que terminó decantándose del lado visitante gracias al acierto de Raúl Gómez 'Rulo'.
El arranque del choque reflejó las lógicas dudas del mes de agosto. Tras el pitido inicial, el Estradense acusó la falta de rodaje y las cuatro bajas con las que afrontó el compromiso. «En la primera media hora estuvimos muy imprecisos con balón, con pérdidas muy absurdas y ellos nos generaban algo de sensación de peligro», reconoció el técnico visitante, Manuti, al término del encuentro.
Por su parte, el Lalín supo leer bien el guion inicial. Apostando por un once con hasta siete debutantes, los locales contuvieron el empuje rival y buscaron hacer daño con transiciones rápidas. Su entrenador, Iván Carril, valoró positivamente la imagen ofrecida pese a la derrota: «Vi al equipo bien en la primera parte, llegando a su área y pudiendo crear ocasiones de gol y sufriendo poco a nivel defensivo».
Tras el paso por los vestuarios y con el desgaste físico haciendo mella, el encuentro comenzó a romperse. El Estradense ajustó líneas y encontró mayor fluidez en su juego, aprovechando también los cambios para dar minutos a los jóvenes valores de su cantera.
El momento clave de la eliminatoria llegó en el minuto 75. Una recuperación en la medular permitió al mediapunta Raúl Gómez sacar un preciso y potente lanzamiento desde fuera del área que batió la meta rojinegra, firmando el único tanto del partido.
Con el marcador en contra, el Lalín intentó reaccionar en el tramo final, aunque sin la frescura necesaria para neutralizar la ventaja estradense.
Con el pitido final, el conjunto visitante selló su billete para los cuartos de final de la Copa Federación, donde ya espera el Villalbés en una eliminatoria que presumiblemente se disputará este miércoles, antes de que los estradenses se midan al Pontevedra. Más allá del triunfo, Manuti destacó que «estamos contentos porque lo principal es que no hubiera ningún lesionado. Eso se cumplió y aun por encima pasamos de ronda».
En la lado lalinense, la lectura agridulce estuvo marcada por los contratiempos físicos. Aunque Carril destacó la ilusión de cara a la temporada que viene y el rodaje ante un rival consolidado, del que apuntó que «lleva dos años haciendo playoff y este año va a pelear por la Liga», lamentó las dolencias de sus jugadores. «El resultado duele, pero lo peor es perder gente», declaraba el técnico del Lalín en referencia al esguince de Brais Vila y las molestias de Hugo Alvarellos tras el encuentro.
CD Lalín 0-1 CD Estradense
CD LALÍN: Brais Vázquez, Óscar López (David Marqués, m. 74), Santiago Prado (Aaron Soto, m.81), José M. Carballude, Eloy Ferreira (Brais González, m.74) (Teo Blanco, m.81), Manuel Vilariño (Alejandro Bernárdez, m. 59), Pablo Couto, Brais Vidal (Joaquín Villanueva, m.81), Adrián Núñez (Hugo Alvarellos, m. 59), Hugo Padín (Manuel Galego, m. 59) y Carlos Rodríguez (Lois Varela, m. 81).
CD ESTRADENSE: Pablo Brea (Manuel FIgueroa, m.46), Ángel Muñiz, Ander Bellido (Matías Delicado, m.46), Raúl Gómez (Marcos Míguez, m.79), Pablo Porrúa, Eduardo Taboada (Alejandro Seijo, m.46), Pablo Carabán (Mario Prado, m.46), David Carreira (Sergio Prieto, m.46), Miguel Fernández, Raúl Diz (César Cerviño, m.90) y Daniel Varela (Jorge Picans).
GOLES: 0-1, m. 75: Raúl Gómez
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