La Diputación destina 1,8 millones de euros entre clubs deportivos para inversión y adquisición de equipamiento

La Diputación acaba de convocar la primera edición del Plan ProDeporte, una nueva propuesta que destinará 1,8 millones de euros entre los clubes deportivos de la provincia con el objetivo de que afronten inversiones y la adquisición de equipamiento. Las entidades podrán recibir entre un mínimo de 5.000 y un máximo de 15.000 euros para la ejecución de obras, y entre 1.000 y 5.000 euros para la adquisición de equipamiento. El plazo de solicitud abre este viernes y permanecerá operativo hasta el 30 de septiembre.

Dentro de la línea de ejecución de las obras se podrán financiar gastos derivados de inversiones en inmuebles o terrenos de su propiedad para obras de mejora o de nueva construcción de infraestructuras o instalaciones, equipamientos y espacios. También podrán sufragar el pago de tasas para la obtención de las perceptivas autorizaciones, licencias y los gastos notariales y de registro, así como los gastos derivados de la adquisición de equipamiento deportivo.

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En esta línea, a través del ProDeporte podrán financiar bienes con un valor a partir de 500 euros, deportivos o no deportivos, siempre que sean inventariables, estén relacionados con la práctica del deporte o sean necesarios para el funcionamiento e desarrollo de las actividades de la entidad.