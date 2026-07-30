Lluvia de podios estradenses

El atletismo de A Estrada continúa demostrando su excelente nivel y su indiscutible proyección en el panorama autonómico. A lo largo del último mes y medio, los atletas del conjunto estradense han encadenado una sucesión de grandes resultados y podios en diversas categorías, reafirmando el gran momento de forma que atraviesa el club y consolidando su presencia en las citas más importantes del calendario de carreras populares de toda Galicia.

El gran protagonista de las últimas jornadas ha sido Brais Rey, que el pasado 24 de julio se proclamó brillante vencedor de la «V Carreira Móvete pola Diabetes», celebrada en la localidad de A Pobra do Caramiñal. Este triunfo confirma la espectacular progresión del joven corredor, que apenas unos días antes ya había dejado muestras de su calidad al alcanzar la segunda posición en la categoría sub16 durante la exigente carrera nocturna de Cee.

A los éxitos de Rey se suman los logrados por otros dos nombres propios del atletismo estradense: Cristóbal Dios y Adrián Picallo. Dios se subió al cajón el pasado 5 de junio al firmar un meritorio segundo puesto en la categoría M35 dentro de la XI Carreira Popular Abanca Semana Verde de Galicia. Por su parte, Adrián Picallo demostró su velocidad al cruzar la meta como segundo clasificado absoluto en la categoría sénior de la tradicional Carreira ao Espeto, disputada en el municipio de Moraña.

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Más allá de los puestos de honor, el club ha destacado por su masiva y constante participación en los circuitos gallegos. El intenso calendario arrancó el 30 de mayo con una doble representación: Adolfo Carballo, Miguel Maroño, Andrea Arias y Luis Moreira compitieron en la exigente Santyago 10K, mientras que Javi Miranda, Suso Flores y Martina Mella se desplazaron a Ourense para participar en una nueva prueba del circuito provincial. La actividad continuó el 6 de junio con el inicio del circuito CorreSan en el barrio compostelano de Conxo, donde corrieron Andrea Arias y Eva Nogueira. Solo un día después, el incansable Javi Miranda dobló esfuerzos en Ourense al completar la «Carreira do Centro» y el duro trail de Oira - San Tomé. El mes de julio mantuvo el listón muy alto el sábado 11, con Álex Otero y Andrea Arias en la nocturna «Cidade Vella» de Santiago, Eva Nogueira en los 5K de Moraña y Luis Moreira en la cita de más de 10 kilómetros de Marín.