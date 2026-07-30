Balonmano
El Disiclín Lalín se medirá al Atlético Novás en la Copa
El canterano juvenil Xoel Rodríguez da el salto definitivo al primer equipo absoluto tras su prometedor debut bajo los palos durante la pasada temporada
El Disiclín Balonmán Lalín se enfrentará al Atlético Novás en los cuartos de final de la Copa Galicia Masculina, torneo que marcará el regreso oficial del balonmano gallego a mediados de agosto. De forma simultánea, el club lalinense ha anunciado una importante novedad en la configuración de su plantilla de cara a la nueva temporada: el ascenso definitivo al primer equipo sénior del prometedor guardameta juvenil Xoel Rodríguez. El joven portero ya tuvo la oportunidad de debutar con el conjunto absoluto durante la pasada campaña, y con este movimiento institucional da un paso fundamental en su progresión deportiva dentro de la entidad, con el objetivo de consolidarse en la categoría de Primera Nacional.
La Federación Gallega de Balonmano hizo públicos los emparejamientos de esta eliminatoria de cuartos de final de la Copa Galicia tras la celebración del correspondiente sorteo oficial. El cuadro del torneo del KO autonómico masculino ha deparado un exigente e interesante enfrentamiento directo entre el Disiclín Balonmán Lalín y el Atlético Novás. El resto de los cruces de esta ronda clasificatoria del campeonato regional se completan con los atractivos duelos que medirán al Teucro Lintel frente al Granitos Ibéricos Carballal, al Automanía Luceros contra el Calvo Xiria, y finalmente al Balonmán Culleredo contra el Bueu Atlético Balonmán.
En lo que respecta estrictamente a los movimientos de confección de la plantilla del primer equipo lalinense, la incorporación oficial de Xoel Rodríguez supone una firme apuesta de la directiva que preside Berta González Casares y del cuerpo técnico liderado por Pachi por el talento de los jóvenes formados en las categorías inferiores del club. El portero juvenil, que ya ofreció destellos de su gran nivel en sus apariciones previas con el grupo sénior, asume ahora este reto de manera permanente. Desde la directiva de los del Arena han mostrado públicamente su total confianza en el jugador, destacando que Rodríguez aportará «traballo, ilusión e seguridade baixo os paus» al primer equipo ante las exigencias de la nueva y competitiva campaña que está a punto de comenzar. Con estos frentes competitivos y la cantera activa, el club se prepara para afrontar una ilusionante pretemporada. Antes tiene pensado subir a más efectivos de categoría juvenil con el objetivo de cerrar la plantilla. Los dirigentes rojinegros tampoco descartan «alguna sorpresa» durante el mercado estival, aunque sin desvelar nombre alguno para completar el plantel del Disiclín Balonmán Lalín de Pachi.
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