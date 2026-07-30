El CD Lalín arranca la pretemporada con una plantilla «cerrada al 95%»

El CD Lalín ha puesto oficialmente en marcha la maquinaria para la nueva temporada. Con un proyecto renovado tanto en el banquillo como en el césped, el conjunto rojinegro afronta las primeras semanas de trabajo con ilusión, muchas ganas de competir y realizando una puesta a punto exprés para la Copa Federación.

El equipo comenzó este jueves los entrenamientos oficiales, pero ha realizado ya un par de sesiones antes de afrontar su primer compromiso oficial este sábado a las 11:00 horas. Los rojinegros se medirán al CD Estradense en los octavos de final de la Copa Federación.

«En principio no vamos a hacer doble sesiones, haremos cuatro sesiones antes de este primer partido, que la verdad es que llega pronto y lo importante es que nos empecemos a conocer todos», explica Iván Carril, técnico del conjunto lalinense.

A pesar de la falta de tiempo de preparación, el preparador descarta las excusas y valora el atractivo del encuentro: «Es un partido muy bonito, donde siempre ha habido rivalidad. Es nuestro primer encuentro después del ascenso y queremos dar una buena imagen y competir hasta donde nos dé, y por qué no pensar en pasar la eliminatoria. Vamos con toda la ilusión del mundo.»

Ante el escaso rodaje, el cuerpo técnico priorizará la salud física de los futbolistas y el reparto de minutos. «Lo más importante es que todo el mundo pueda ir acumulando sesiones y hacer la pretemporada completa y al mismo tiempo, tratar de ser competitivos... Vamos a aprovechar las oportunidades de cambio que tengamos para repartir esos minutos y que no acabe ningún jugador demasiado exigido», añadía Iván Carril.

Las nuevas incorporaciones del conjunto lalinense. / Bernabé

En frente estará un rival con terreno ganado en cuanto a la continuidad de bloque. Mientras que el Lalín estrena cuerpo técnico y una plantilla con muchas caras nuevas, el Estradense mantiene la base. «Ellos tienen el mismo cuerpo técnico, continúa el 80% de la plantilla y en ese sentido lo tienen mucho más fácil porque es trabajar sobre una base ya consolidada. Nosotros eso lo tenemos que crear y construir», señala el entrenador.

La renovación del plantel ha sido profunda. Con doce jugadores nuevos, el equipo se encuentra trabajando actualmente con un grupo de 25 futbolistas, entre los que figuran jugadores de la primera plantilla, del filial y del juvenil. Por ello, en lo relativo al mercado, la planificación está prácticamente vista para sentencia. «En principio creemos que vamos a cerrar a un jugador más, en los próximos días. En verdad está ya apalabrado, digamos y falta que se ejecute... En principio la plantilla, a falta de este jugador que está prácticamente hecho, está cerrada al 95%», anuncia Iván Carril.

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Un nuevo grupo, el que tiene entre manos pero que tiene los pies en el suelo ante el regreso a Tercera Federación. El retorno a la categoría nacional tras varios años de ausencia se afronta con máxima humildad, sabedores de la dificultad que entraña la competición y de la inexperiencia de gran parte del grupo en la categoría. «El ascenso vino después de muchos años sin estar en esta categoría, con mucho trabajo, con momentos buenos y malos. Los jugadores, cuerpo técnico y afición saben lo difícil que fue y desde ese orgullo e ilusión llegamos con los pies en la tierra, como un equipo recién ascendido, con muchos jugadores que van a debutar en la categoría», afirma el técnico que tiene claro que la prioridad es la permanencia.