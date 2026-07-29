Histórico subcampeonato de España para el CNS A Estrada

El Club Natación y Salvamento A Estrada cerró una temporada inolvidable al proclamarse subcampeón de España de playa en la categoría cadete femenina. El éxito se fraguó durante el Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo de Playa, celebrado en la localidad cántabra de Laredo el pasado fin de semana. Este resultado corona un curso histórico para la entidad gallega, que previamente ya había conquistado el título nacional con brillantez en la modalidad de piscina.

La expedición procedente de A Estrada demostró en la arena su condición de referente nacional gracias a una destacada actuación colectiva e individual. El equipo estuvo compuesto por Leila Suárez, Inés Rey, Claudia Sahagún, Laura Vicente, Ángela Trigo, Paula Pena, Ignacio Eiras, Rafa Pereira y Diego Carbajal. Su esfuerzo conjunto consolidó al club en la élite del salvamento de España.

Los primeros éxitos llegaron en las pruebas de rescate con tabla, donde Ángela Trigo y Paula Pena se proclamaron campeonas de España, colgándose la primera medalla de oro. Ambas deportistas, junto con Laura Vicente, sumaron un nuevo éxito para el CNS A Estrada al conquistar la medalla de plata en el relevo de tabla.

Paula Pena emergió como una de las grandes figuras de la cita al adjudicarse el oro tanto en la prueba de sprint como en la de banderas. En esta última modalidad revalidó el título nacional conseguido la campaña pasada en Castellón. Además, Pena integró el relevo de sprint que logró la medalla de plata al lado de Leila Suárez, Claudia Sahagún y Ángela Trigo. Esta última se quedó a las puertas de otro podio al finalizar en una meritoria cuarta posición en la carrera individual con tabla.

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Desde la junta directiva de la entidad estradense se recuerda que el reciente campeonato de Laredo culmina una evolución institucional y deportiva «sin precedentes». Tras años donde la presencia en citas nacionales era puramente testimonial, el trabajo conjunto de deportistas, técnicos y familias ha consolidado al club gallego en la primera línea de la competición. Este doble hito –oro en piscina y plata en playa– confirma el potencial de una generación que sitúa el nombre de A Estrada en la cima del salvamento y socorrismo español.