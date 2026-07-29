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Fútbol / Tercera Federación

Estradense y Lalín, rutas distintas

El derbi será el 13-D en el Cortizo y en mayo en A Estrada, a dos jornadas del final

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Ángel Graña

Lalín/A Estrada

El Club Deportivo Estradense y el Club Deportivo Lalín afrontarán el campeonato con calendarios muy dispares. La liga arranca el 6 de septiembre y el Estradense se estrena en casa ante la SD Sarriana y jugará cuatro de las seis primeras jornadas en el Novo Municipal, con Montañeros y Boiro como rivales. Un inicio propicio para sumar y coger moral. El Lalín, en cambio, debuta fuera ante la Gran Peña, en Vigo, y tendrá un arranque exigente con visitas a Arenteiro y Portonovo. Su fortaleza deberá llegar en octubre, con cuatro partidos seguidos en el Cortizo ante Somozas, Barco, Silva y Pontevedra B. El gran atractivo será el derbi comarcal: el 13 de diciembre en Lalín y la vuelta el 2 de mayo de 2027 en A Estrada, a dos jornadas del final. El grupo vuelve a ser largo en desplazamientos. El Lalín viajará dos veces a Lugo y Ourense y cuatro a A Coruña. El Estradense sale beneficiado al tener más rivales cerca. El sorteo premia al Estradense con un inicio casero y exige resistencia al Lalín fuera. La liga se para el 20 de diciembre y vuelve el 10 de enero.

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