Sangre joven para el nuevo proyecto rojillo

El Club Deportivo Estradense ha iniciado de manera oficial este lunes bajo un sofocante calor los entrenamientos de pretemporada con la mirada puesta en el nuevo curso liguero y un proyecto deportivo profundamente renovado. El club de A Estrada ha cerrado un total de siete incorporaciones estratégicas para apuntalar todas sus líneas y, al mismo tiempo, ha logrado garantizar la estabilidad del bloque al mantener el 75% del plantel de la pasada campaña, configurando así una de las plantillas con mayor proyección de la categoría.

La dirección deportiva de la entidad rojilla ha apostado de forma decidida por el talento emergente del fútbol gallego para confeccionar una nómina que cuenta con 21 efectivos en total. Las siete caras nuevas a las órdenes del cuerpo técnico son el delantero Alejandro Seijo (20 años, del Arosa), el defensa central Mati Delicado (22 años, del Gran Peña), el extremo Raúl Diz «Rachu» (25 años, del Noia), el guardameta Manu Figueroa (22 años, del Arosa), el mediocentro David Carreira (21 años, del Atlético Coruña Montañeros) y los centrocampistas juveniles Marcos Míguez (19 años, de la Escola Estrada) y Mario Prado (19 años, del Celta). Con estos movimientos, la institución no solo refuerza su competitividad, sino que deja cubierta la cuota obligatoria de futbolistas Sub-23.

Las siete nuevas caras del conjunto rojillo. / Bernabé

La junta directiva del Estradense comparte la ilusión por este nuevo ciclo. El presidente, Toño Camba, mostró su confianza en el potencial del vestuario: «Estoy muy contento con la plantilla que tenemos formada por gente joven y de calidad, pero lo que más me gusta es que son jugadores que tenían ganas de venir al Estradense», manifestó el mandatario, valorando el compromiso y la motivación de los nuevos integrantes del conjunto rojillo.

En la misma línea, el entrenador Manuti se mostró satisfecho con la confección del grupo en este primer día de trabajo. «La verdad me gustó mucho. Creo que es una apuesta buena por parte del club, gente joven, gente que tenga hambre, con ganas de crecer, gente que tiene una proyección muy alta y procedente de canteras muy potentes», destacó el técnico de los del Novo Municipal, que asume el reto de moldear un vestuario que, tras la desaparición del Lugo B, «seguramente será una de las plantillas, si no la más joven, de las más jóvenes de la categoría». El responsable del vestuario defendió la filosofía al asegurar que «no nos queríamos ir al mercado de gente que es más mayor y tiene otros objetivos más que los de crecer y mejorar como futbolista».

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Con 21 fichas ocupadas, el cuerpo técnico da casi por cerrado el grupo, aunque no pierde de vista los movimientos del mercado. «En principio la plantilla siempre está abierta a oportunidades que hay en el mercado lo normal es que si hay algo sea en enero, pero sí que siempre estamos abiertos a lo que pueda pasar», concluyó Manuti, priorizando la cohesión para afrontar con garantías el inicio liguero. El primer test de los rojillos será este sábado en el Cortizo ante el Lalín en la Copa Federación.