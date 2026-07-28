El júnior estradense Roi Fraga logra un oro sénior en Portugal

El taekwondista júnior estradense Roi Fraga, del club Número Phi, se proclamó campeón de la categoría sénior de -74 kg en el Portugal Open G1, un prestigioso torneo puntuable para el ranking mundial y europeo. En su debut internacional absoluto, Fraga firmó un campeonato impecable al encadenar cinco victorias consecutivas ante rivales de Estados Unidos, Turquía, Francia, Polonia y Marruecos, demostrando una gran madurez competitiva pese a su juventud.

Por otra parte, la expedición oficial del club de A Estrada en Portugal se completó con la participación de Katy Rebon en la categoría sénior de -67 kg. En lo que supuso su debut en esta exigente modalidad, la deportista cayó en su primer combate frente a una rival de Noruega; un resultado que aporta experiencia en su proceso de crecimiento y adaptación. Con este destacado triunfo, el club Número Phi cierra de forma brillante una gran temporada de crecimiento. El oro de Fraga confirma el excelente trabajo diario y la filosofía de la entidad, demostrando que sus jóvenes talentos ya están listos para ganar en el máximo nivel internacional absoluto.