Taekwondo
El júnior estradense Roi Fraga logra un oro sénior en Portugal
El deportista del Número Phi venció a cinco rivales internacionales en un torneo puntuable para el ranking mundial de la especialidad
El taekwondista júnior estradense Roi Fraga, del club Número Phi, se proclamó campeón de la categoría sénior de -74 kg en el Portugal Open G1, un prestigioso torneo puntuable para el ranking mundial y europeo. En su debut internacional absoluto, Fraga firmó un campeonato impecable al encadenar cinco victorias consecutivas ante rivales de Estados Unidos, Turquía, Francia, Polonia y Marruecos, demostrando una gran madurez competitiva pese a su juventud.
Por otra parte, la expedición oficial del club de A Estrada en Portugal se completó con la participación de Katy Rebon en la categoría sénior de -67 kg. En lo que supuso su debut en esta exigente modalidad, la deportista cayó en su primer combate frente a una rival de Noruega; un resultado que aporta experiencia en su proceso de crecimiento y adaptación. Con este destacado triunfo, el club Número Phi cierra de forma brillante una gran temporada de crecimiento. El oro de Fraga confirma el excelente trabajo diario y la filosofía de la entidad, demostrando que sus jóvenes talentos ya están listos para ganar en el máximo nivel internacional absoluto.
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