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Martín Cerdeira dirige el sénior femenino de la SD Bandeira

Martín Cerdeira. |

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Redacción

Silleda

El técnico Martín Cerdeira López asume el mando del equipo sénior femenino de la SD Bandeira con una filosofía de valentía absoluta para afrontar la nueva temporada. Bajo el lema «Sen medo», el club encara este curso listo para levantarse con fuerza de las caídas, corregir debilidades ante las derrotas y aprender de los fallos. «Si las fuerzas flaquean, todo el equipo competirá con puro corazón para alcanzar el éxito en esta ilusionante etapa», dicen.

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