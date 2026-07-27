Fútbol / Tercera
El Estradense inicia esta tarde la pretemporada
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redacción
A Estrada
El Club Deportivo Estradense arranca esta tarde su pretemporada a las 19.00 horas en el Novo Municipal, poniéndose a las órdenes de Manuti. Esta sesión coincide con un momento clave para el club: el sorteo del calendario del Grupo 1 de la Tercera Federación. El evento oficial se celebrará a las 20.00 horas en un entorno único, la praia do Faro en A Illa de Arousa. El equipo rojillo compaginará el sudor sobre el césped con la mirada puesta en el mar para conocer su hoja de ruta oficial.
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