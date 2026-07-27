El Disiclín cierra las renovaciones con la continuidad de Miguel López

El Disiclín Balonmán Lalín ha dado por cerrado el capítulo de renovaciones de su plantilla para la próxima temporada. La dirección deportiva del club da así por blindado el bloque principal del equipo, a la espera de concretar qué canteranos subirán definitivamente al primer equipo y de poder cerrar «alguna sorpresa» de última hora en el mercado de fichajes, según indican desde la directiva de la entidad. El movimiento definitivo que sella esta fase de la planificación deportiva ha sido la confirmación de que Miguel López continuará una temporada más defendiendo la camiseta rojinegra. Con la continuidad del extremo izquierdo, que afrontará su cuarta temporada con los del Arena, la entidad lalinista asegura la permanencia de una pieza que consideran de la casa y fundamental para el futuro del proyecto.

López afronta este nuevo curso con el objetivo de seguir creciendo y consolidándose en una posición donde destaca por su velocidad y entrega. Desde el club se muestran convencidos de que su compromiso volverá a hacer vibrar a la afición en el Arena, en una campaña en la que se marcan el listón de dar grandes alegrías a sus seguidores. Con la continuidad del extremo izquierdo, el nuevo proyecto deportivo liderado por el entrenador Alexandre Dacosta «Pachi» termina de dar forma a su columna vertebral. Antes del anuncio de López, la directiva ya había apuntalado parcelas clave del juego con las renovaciones del central Xosé Cuíña, encargado de dirigir el juego ofensivo, y del lateral derecho Adrián Ferradás, que fue el primer jugador confirmado para este nuevo curso. La lista de continuidades aseguradas para la plantilla dezana incluye también el peso defensivo de Víctor Hidalgo y Xabier Batán en la zona de pivotes, además del cerrojo bajo palos que garantiza el guardameta asturiano Alejandro López.