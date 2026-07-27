Costoya sigue mandando en la clasificación de debutantes

El piloto silledense Christian Costoya ha cerrado su participación en el fin de semana de carreras de Mugello logrando un valioso podio en la categoría de debutantes («rookie») y una meritoria sexta posición en la clasificación general absoluta. A pesar de que las expectativas iniciales eran muy altas tras unas prometedoras jornadas iniciales, los problemas de rendimiento mecánico en el monoplaza del piloto de la academia de McLaren en la jornada de cierre limitaron sus opciones de pelear por puestos más ambiciosos en la tabla global. La competición transalpina comenzó de manera inmejorable el viernes durante la sesión de clasificación. Costoya demostró su velocidad al conseguir el cuarto mejor registro de entre los 48 pilotos inscritos, asegurando una posición de privilegio en la parrilla. Sin embargo, las mangas del sábado estuvieron marcadas por la intensidad. En la primera carrera, tras una salida regular en la que fue superado por tres rivales al final de la recta –dos de los cuales se habían adelantado ilegalmente en la arrancada sin sanción inmediata–, el trasdezano se vio obligado a batallar en pista en un constante intercambio de adelantamientos, cruzando la meta en la octava plaza. La nota más alta del fin de semana llegó en la segunda manga del sábado. Tras ceder algo de terreno en el inicio, Costoya firmó una sólida remontada hasta ver la bandera a cuadros en el sexto lugar absoluto, adjudicándose además la victoria entre los «rookies» en el trazado toscano. El domingo, tras la suma de puntos que descartó a 12 participantes, logró ser undécimo en la gran final. Aunque realizó una buena salida, la falta de ritmo y velocidad punta en su motor le impidió defenderse, relegándolo a la decimocuarta posición quinto «rookie»).

Ahora, el joven piloto afronta un breve receso estival en el calendario oficial, aunque mantendrá a tope su preparación física y técnica mediante intensas sesiones en pista y simulador antes de volver a subirse a su monoplaza.