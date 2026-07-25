El meta Alejandro López renueva con el Disiclín

El Disiclín Balonmán Lalín ha asegurado la continuidad de un nuevo integrante de su plantel. La directiva confirmó este viernes la renovación del guardameta asturiano Alejandro López, cuya falta de regularidad bajo los tres palos provocada por las lesiones lo apartó del equipo en la recta final del campeonato. Con este movimiento, el club ratifica su total confianza en el portero, que se ha ganado el respeto del Arena gracias a sus actuaciones individuales. La prolongación de su contrato se fundamenta en los grandes méritos deportivos acumulados. El club ensalzó la figura del guardameta: «O Disiclín Balonmán Lalín confirma a renovación de Alejandro López, que continuará defendendo a nosa portería unha tempada máis». Esta extensión premia un gran rendimiento en general. La dirección técnica destaca que, «despois dunha gran campaña baixo os paus, demostrando seguridade, compromiso e un traballo constante en cada adestramento e en cada partido, Alejandro seguirá sendo unha peza fundamental do noso equipo». Así, la portería lalinense queda en manos de plenas garantías. El portero encarna los valores más puros de la escuadra lalinista, aunando el espíritu combativo con el respeto institucional. El club destacó que «a súa entrega e o seu espírito de loita representan á perfección os valores deste club, e estamos moi felices de seguir contando con el para afrontar os retos da nova tempada». Con la portería blindada, se suma una pieza clave a un proyecto continuista que lleva días apuntalado.

Hasta el momento, el plan de renovaciones marcha a gran ritmo para dar continuidad al grueso de la plantilla. Entre las continuidades destaca el lateral derecho Adrián Ferradás, que aporta su habitual garra e intensidad en la pista. La contundencia física en los seis metros queda garantizada con el pivote Xabier Fernández Batán y el pivote asturiano Víctor Hidalgo, que cumplirá otra campaña aportando entrega defensiva. El central Xosé Cuíña manejará el juego ofensivo con su visión táctica, mientras que el lanzamiento exterior seguirá asegurado por el lateral izquierdo Xoán Otero. Se esperan más continuidades.