La EEFB amplía por dos años su convenio con el comercio Dequip

La Escola Estrada de Fútbol Base y el comercio local Dequip han sellado la renovación de su convenio de colaboración por dos temporadas más. Gracias a este importante acuerdo estratégico, el conocido establecimiento deportivo continuará siendo el proveedor oficial del club, asumiendo la responsabilidad de vestir a sus 330 jugadores y a todo el cuerpo técnico. Durante las próximas dos campañas, todas las categorías de la entidad lucirán prendas de la prestigiosa marca técnica Joma, asegurando siempre la máxima calidad, durabilidad y rendimiento en cada partido y entrenamiento de la escuela. Esta alianza no solo impulsa el crecimiento deportivo de la escuela estradense de fútbol, sino que también sirve para potenciar el tejido comercial del municipio.