Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bebé Ahogado VigoEmergencia nacional incendiosDesaconsejan baño CíesDenuncia Crucero DisneyVenta Metalships & DocksAtrapados velutinasCesión Estación de Buses Vigo
instagramlinkedin

Fútbol Base

La EEFB amplía por dos años su convenio con el comercio Dequip

La EEFB amplía por dos años su convenio con el comercio Dequip |

La EEFB amplía por dos años su convenio con el comercio Dequip |

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Escola Estrada de Fútbol Base y el comercio local Dequip han sellado la renovación de su convenio de colaboración por dos temporadas más. Gracias a este importante acuerdo estratégico, el conocido establecimiento deportivo continuará siendo el proveedor oficial del club, asumiendo la responsabilidad de vestir a sus 330 jugadores y a todo el cuerpo técnico. Durante las próximas dos campañas, todas las categorías de la entidad lucirán prendas de la prestigiosa marca técnica Joma, asegurando siempre la máxima calidad, durabilidad y rendimiento en cada partido y entrenamiento de la escuela. Esta alianza no solo impulsa el crecimiento deportivo de la escuela estradense de fútbol, sino que también sirve para potenciar el tejido comercial del municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vendidos a Omán dos gigantes de la pesca de 120 metros de eslora y antiguo pabellón de la URSS
  2. Gonzalo, el primer bebé vigués del Mundial que nació «en la prórroga»
  3. Decisión definitiva: Nueva Pescanova abandona el proyecto de cría de pulpos en cautividad en Canarias
  4. Reino Unido activa su plan de gestión del pulpo para explotar la «plaga» a escala industrial: sus lonjas facturan ya más de 1 millón de euros por día
  5. Rescatados y trasladados a Toralla dos jóvenes que hacían kayak en la ría de Vigo, uno de ellos con la embarcación a punto de hundirse
  6. Caseros de Vigo cobran 300 euros de suplemento por pareja en los alquileres de habitaciones
  7. Detienen en Cambados al narcotraficante Ramón Canto Nine, «Moncho Vilaboa»
  8. Un conductor embiste marcha atrás a un coche de la Policía Local de Salceda tras una persecución

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en VilagarcÃ­a de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en VilagarcÃ­a de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en TomiÃ±o: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en TomiÃ±o: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio
Tracking Pixel Contents