El Disiclín retiene a Víctor Hidalgo y Otero una temporada más

El Disiclín Balonmán Lalín continúa concretando con firmeza su plantilla de cara a la próxima temporada, asegurando la continuidad de dos piezas más en el esquema del equipo dezano que será entrenado por Pachi esta temporada. El club que preside Berta González Casares ha hecho oficial la renovación del pivote asturiano Víctor Hidalgo y del lateral izquierdo Xoán Otero, dos jugadores cuyo rendimiento y entrega han sido fundamentales para el crecimiento del grupo de Primera Nacional.

Con estos movimientos, la junta directiva de la entidad busca mantener la columna vertebral de un bloque competitivo que aspira a mostrarse competitivo en una temporada que se antoja difícil. Desde la propia cúpula del club no han ocultado su satisfacción por retener a ambos activos. Al hablar sobre la continuidad del jugador asturiano, la directiva destacó su impacto: «O noso asturiano seguirá defendendo as cores do Club Balonmán Lalín unha temporada máis. Víctor Hidalgo afrontará a súa terceira campaña no club, demostrando que Lalín xa é a súa segunda casa. Pivote de referencia e un auténtico especialista defensivo, destaca pola súa entrega, intensidade e compromiso en cada partido, sendo unha peza fundamental no noso sistema».

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Por otro lado, la confirmación de la permanencia de Otero ha sido recibida con entusiasmo. La directiva lalinense se mostró muy agradecida con su renovación, expresando textualmente en redes sociales: «É unha ledicia anunciar a renovación de Xoán Otero, que afrontará a súa segunda tempada defendendo as cores do Disiclín Balonmán Lalín. O noso lateral esquerdo seguirá achegando o seu carácter, a súa calidade e o seu traballo diario a un equipo que continúa medrando paso a paso. A súa entrega e compromiso son un exemplo dentro e fóra da pista. Moitas grazas, Xoán, polo teu esforzo e pola túa confianza no club».