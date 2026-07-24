Balonmano
El Disiclín retiene a Víctor Hidalgo y Otero una temporada más
redacción
El Disiclín Balonmán Lalín continúa concretando con firmeza su plantilla de cara a la próxima temporada, asegurando la continuidad de dos piezas más en el esquema del equipo dezano que será entrenado por Pachi esta temporada. El club que preside Berta González Casares ha hecho oficial la renovación del pivote asturiano Víctor Hidalgo y del lateral izquierdo Xoán Otero, dos jugadores cuyo rendimiento y entrega han sido fundamentales para el crecimiento del grupo de Primera Nacional.
Con estos movimientos, la junta directiva de la entidad busca mantener la columna vertebral de un bloque competitivo que aspira a mostrarse competitivo en una temporada que se antoja difícil. Desde la propia cúpula del club no han ocultado su satisfacción por retener a ambos activos. Al hablar sobre la continuidad del jugador asturiano, la directiva destacó su impacto: «O noso asturiano seguirá defendendo as cores do Club Balonmán Lalín unha temporada máis. Víctor Hidalgo afrontará a súa terceira campaña no club, demostrando que Lalín xa é a súa segunda casa. Pivote de referencia e un auténtico especialista defensivo, destaca pola súa entrega, intensidade e compromiso en cada partido, sendo unha peza fundamental no noso sistema».
Por otro lado, la confirmación de la permanencia de Otero ha sido recibida con entusiasmo. La directiva lalinense se mostró muy agradecida con su renovación, expresando textualmente en redes sociales: «É unha ledicia anunciar a renovación de Xoán Otero, que afrontará a súa segunda tempada defendendo as cores do Disiclín Balonmán Lalín. O noso lateral esquerdo seguirá achegando o seu carácter, a súa calidade e o seu traballo diario a un equipo que continúa medrando paso a paso. A súa entrega e compromiso son un exemplo dentro e fóra da pista. Moitas grazas, Xoán, polo teu esforzo e pola túa confianza no club».
- Reino Unido activa su plan de gestión del pulpo para explotar la «plaga» a escala industrial: sus lonjas facturan ya más de 1 millón de euros por día
- La vida sigue igual en Vilariño: Julio Iglesias vende la casa de Ourense que nunca visitó
- La familia del piloto de O Grove fallecido en La Bañeza reclama 1,7 millones de euros de indemnización
- ¿Se puede aparcar la moto en las aceras de Vigo? Sí, pero no como lo hace la mayoría de pilotos: esta es la infracción recurrente
- Desalojan uno de los narcopisos con mayor actividad en Vigo: entraban 40 personas al día a consumir y comprar heroína
- Aumentan las denuncias de vecinos ante el Concello para que sus lindantes talen la franja de 50 metros
- Sin deudas y con casa: la sentencia que libera a un matrimonio del área de Vigo de 1,6 millones
- Iván Ferreiro: «Este concierto en Castrelos va a ser el más importante de mi carrera»