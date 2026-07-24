Christian Costoya se la juega a una carta en la F4 en Mugello

Christian Costoya afronta la cuarta cita de la F4 Italiana en Mugello sin descanso tras competir en el Europeo. El campeonato empezó complicado por accidentes involuntarios que le impidieron puntuar, pero se espera una gran actuación gracias a las buenas sensaciones en los entrenamientos previos. El éxito el fin de semana dependerá de la sesión de clasificación. Con una parrilla masiva de casi 50 pilotos, clasificar detrás arruina cualquier opción de podio. El objetivo es rodar entre los 5 primeros, una tarea bajo máxima presión debido al polémico formato del torneo italiano: hay una única sesión cronometrada para definir las parrillas de las tres carreras independientes. Este sistema difiere del Campeonato de Europa, donde cada carrera cuenta con su propia clasificación. En Mugello, un error, un percance mecánico en los 10 minutos de sesión o una bandera roja inoportuna antes de marcar una vuelta rápida pueden tirar por la borda todo el fin de semana. Salvar los imprevistos en la crono será el factor determinante para Christian Costoya.

El equipo ha trabajado a contrarreloj para poner a punto un monoplaza competitivo, centrándose en maximizar el rendimiento del neumático nuevo desde la primera vuelta lanzada. La gestión del tráfico en pista será otro de los grandes desafíos del fin de semana, ya que encontrar un hueco limpio entre medio centenar de coches exigirá una precisión milimétrica y una estrategia de muro.