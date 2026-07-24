Brais Crende vuelve a casa para poner el cerrojo al portal del Lalín

El Club Deportivo Lalín incorpora al portero Brais Vázquez Crende para reforzar la portería esta nueva temporada. El jugador regresa al Manuel Anxo Cortizo, donde ya militó antes, para afrontar otra etapa en el club rojinegro. Brais explicó su regreso de esta forma: «O que me atraeu deste proxecto foi que durante os últimos anos estanse facendo as cousas ben no clube e a pesar do cambio de directiva vai seguir igual ou mellor e tamén que ao fin e ao cabo eu de pequeno criéime aquí en Lalín e na escola de fútbol foi donde din os meus primeiros pasos como futbolista». Sobre su rol, indicó: «Eu espero aportar algo de veteranía ainda que a edad non o indica, tamén toda a experiencia que poida para axudar a cada un dos compañeiros no que poda». También elogió al míster: «Iván Carril paréceme un técnico de moito carácter e con experiencia na categoría, ven de facelo moi ben os últimos anos tanto no Noia en Terceira coma na sarriana en segunda REFF». Concluyó así: «Vexo unha tempada moi ilusionante na que eu creo que o principal é asentarse na categoría e ter o equipo onde se merece».

Por otro lado, el calendario de la pretemporada lalinense fija el 1 de agosto un duelo en casa ante el CD Estradense en Copa Federación, el 8 de agosto fuera ante la SD Compostela, el 13 de local con el Puebla FC, el 16 como visitante frente a la SD Chantada, el 20 a domicilio ante la SD Ordes, el 23 de local contra el CSD Arzúa y, por el último, el 30 en casa contra el CD Barco.