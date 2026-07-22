El Estradense mantiene las cuotas y unificará las entradas a 12 euros

El C.D. Estradense celebró este martes su asamblea general ordinaria de socios con varios acuerdos de cara a la temporada 2026/2027. La principal novedad será el mantenimiento de las cuotas de los abonados, mientras que el precio de las entradas para los partidos de liga se incrementará hasta los 12 euros, una medida que busca unificar las tarifas con las del resto de clubes del Grupo I de Tercera Federación. La directiva considera que existían diferencias entre entidades de la categoría y apuesta ahora por un criterio común que evite desigualdades entre los equipos gallegos.

La campaña de socios mantendrá, por tanto, los mismos precios que la pasada temporada, aunque el club prepara una nueva imagen para los carnés y una campaña de captación con la intención de seguir aumentando su masa social. La directiva considera que la estabilidad alcanzada en este apartado constituye una de las fortalezas de la entidad y confía en mantener el respaldo de la afición durante un curso que volverá a estar marcado por la ambición deportiva.

Precisamente, el objetivo volverá a ser asegurar cuanto antes la permanencia y, a partir de ahí, intentar pelear nuevamente por el playoff de ascenso. El Estradense ya rozó ese premio la pasada campaña, cuando finalizó segundo en la liga regular y alcanzó la final gallega de la fase de promoción, en la que cayó frente a la Sarriana, quedándose a las puertas de luchar por una plaza en Segunda Federación.

La próxima edición del playoff incorporará además una importante novedad. Tras superar la primera eliminatoria, los equipos podrían medirse con rivales de otros grupos de Tercera Federación y no únicamente con conjuntos gallegos, como ocurría hasta ahora. Desde el club consideran que el nuevo formato hará la competición más atractiva y ofrecerá más opciones de ascenso para los representantes de Galicia, tradicionalmente encuadrados en uno de los grupos con mayor nivel competitivo.

La directiva explicó también que la Real Federación Española de Fútbol trasladó en una reciente reunión su intención de colaborar económicamente con los clubes clasificados para esa fase, asumiendo parte de los viajes que puedan derivarse de esos cruces nacionales. Aunque todavía no se conocen las cuantías, la medida permitiría aliviar un gasto que hasta ahora suponía un importante esfuerzo para las entidades con presupuestos modestos.

En el apartado deportivo se recordó que la plantilla ha sufrido varias bajas durante el verano. Buena parte de ellas estuvieron motivadas por cuestiones económicas, ya que el club mantiene su política de contención del gasto y no está dispuesto a entrar en una escalada salarial para retener futbolistas. Esa misma filosofía se ha seguido en la confección del nuevo equipo, con varias incorporaciones para cubrir las salidas registradas.

El club confirma también un nuevo patrocinador, Indalsu. Se trata de una firma de Caldas de Reis dedicada a la fabricación de perfiles y sistemas de aluminio para la arquitectura y la industria, con presencia en mercados nacionales e internacionales. También se informó de las mejoras previstas en las instalaciones municipales. Si se cumplen los plazos previstos, el campo estrenará durante el mes de octubre un nuevo césped artificial y una renovación del sistema de iluminación, unas actuaciones que la entidad considera importantes para seguir creciendo y ofrecer mejores condiciones tanto a los jugadores como a los aficionados.

En cuanto al calendario, el primer compromiso oficial llegará el sábado 1 de agosto, a las 11.00 horas, con la eliminatoria de la Copa Federación frente al Línea en el campo del Olímpico. Posteriormente, el 8 de agosto, a las 20.00 horas, el Estradense se presentará ante su afición en el Novo Municipal con un amistoso frente al Pontevedra. La asamblea reunió a alrededor de cuarenta socios, que aprovecharon el encuentro para interesarse por las obras previstas en el campo y por la planificación deportiva del nuevo curso.

En el apartado económico, la entidad presentó unas cuentas muy similares a las de la temporada anterior. El balance de 2025/2026 se cerró con unos ingresos de 247.905 euros frente a unos gastos de 247.285, lo que arroja un ligero superávit de 620 euros, pendiente todavía de recibir algunas subvenciones comprometidas por las administraciones.

Para el ejercicio 2026/2027, el presupuesto mantiene prácticamente la misma línea. El club prevé unos gastos de 238.500 euros y unos ingresos de 239.000, con un resultado positivo estimado de 500 euros. La directiva destacó que el objetivo sigue siendo garantizar la estabilidad financiera sin renunciar a competir por las posiciones altas de la clasificación, manteniendo una gestión prudente que permita al Estradense consolidarse una temporada más entre los aspirantes a disputar la fase de ascenso.