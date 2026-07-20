Balonmano
Xosé Cuiña continuará una temporada más en el Disiclín Lalín
El central renueva con el conjunto rojinegro y seguirá encargado de dirigir el juego ofensivo del equipo
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Lalín
El Disiclín Balonmán Lalín confirmó la continuidad de Xosé Cuiña para la próxima temporada. El central seguirá formando parte de la plantilla rojinegra y asumirá de nuevo un papel destacado en la dirección del juego ofensivo.
Desde el club subrayan su capacidad para aportar «calma, confianza e personalidade» en cada acción, además de su visión de juego y su experiencia para ordenar los ataques del equipo.
La entidad lalinense celebra poder seguir contando con un jugador al que considera fundamental dentro de la pista y expresa su confianza en que vuelva a hacer disfrutar a la afición durante la nueva campaña.
- El Concello «encaja» el «Vigo Arena» en Teis: así es la propuesta de vanguardia que colocará la ciudad en el mapa de los grandes conciertos
- Tus heces por la ciencia: El Galicia Sur pide colaboración ciudadana para crear el primer observatorio de microbiota
- La Policía de Cangas ya puede puede multar en los núcleos de Aldán, Donón y Arneles
- Viejas virtudes, viejos defectos: el Celta empata en Braga
- El miedo regresa a O Terrón tras otro incidente violento con el mismo protagonista
- Pilotos a ciegas y un tripulante asfixiado: urgen revisar el protocolo de seguridad por humo en algunos aviones tras el susto con un buitre en Madrid
- Una boda con Obi-Wan Kenobi, Xena y dinosaurios hinchables
- El dueño del antiguo asilo de Cambados accede a dar una finca al Concello para una residencia