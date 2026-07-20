Xosé Cuiña continuará una temporada más en el Disiclín Lalín

El Disiclín Balonmán Lalín confirmó la continuidad de Xosé Cuiña para la próxima temporada. El central seguirá formando parte de la plantilla rojinegra y asumirá de nuevo un papel destacado en la dirección del juego ofensivo.

Desde el club subrayan su capacidad para aportar «calma, confianza e personalidade» en cada acción, además de su visión de juego y su experiencia para ordenar los ataques del equipo.

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La entidad lalinense celebra poder seguir contando con un jugador al que considera fundamental dentro de la pista y expresa su confianza en que vuelva a hacer disfrutar a la afición durante la nueva campaña.