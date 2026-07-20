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Xosé Cuiña continuará una temporada más en el Disiclín Lalín

El central renueva con el conjunto rojinegro y seguirá encargado de dirigir el juego ofensivo del equipo

Xosé Cuiña (dcha.), en un partido.

Xosé Cuiña (dcha.), en un partido. / Cedida

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Redacción

Lalín

El Disiclín Balonmán Lalín confirmó la continuidad de Xosé Cuiña para la próxima temporada. El central seguirá formando parte de la plantilla rojinegra y asumirá de nuevo un papel destacado en la dirección del juego ofensivo.

Desde el club subrayan su capacidad para aportar «calma, confianza e personalidade» en cada acción, además de su visión de juego y su experiencia para ordenar los ataques del equipo.

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La entidad lalinense celebra poder seguir contando con un jugador al que considera fundamental dentro de la pista y expresa su confianza en que vuelva a hacer disfrutar a la afición durante la nueva campaña.

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