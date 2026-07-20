Roi Loureiro conquista el bronce nacional en la prueba de banderas

Roi Loureiro logró la medalla de bronce en la prueba de banderas del primer Campeonato de España Estival, disputado este fin de semana en la playa de Ris, en Noja (Cantabria). El deportista del CNS A Estrada subió al tercer peldaño del podio nacional después de completar una destacada actuación.

El club estradense acudió a la cita con cuatro representantes de las categorías juvenil y júnior, acompañados por el entrenador Enrique. Además de Loureiro, participaron Martín Seoane, José Vicente y Alejandro Trigo.

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Seoane y Vicente compitieron en carrera con esquí, nado surf, banderas y carrera con tabla, mientras que Trigo tomó parte en carrera con esquí, nado surf, sprint, banderas, carrera con tabla y la prueba oceánica. Loureiro disputó las modalidades de sprint y banderas, en la que consiguió el tercer puesto de España.