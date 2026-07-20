Costoya suma tres podios «rookie» y roza el absoluto en Paul Ricard

Christian Costoya completó un notable fin de semana en el circuito francés de Paul Ricard, donde logró subir al podio de debutantes en las tres carreras de la segunda cita del E4 Championship. El piloto silledense de Prema Racing llegó incluso a cruzar tercero la meta en la última manga, aunque una penalización posterior de cinco segundos le hizo perder el podio absoluto.

La prueba reunió en Le Castellet a 38 pilotos y presentaba una dificultad añadida para Costoya, que nunca había competido en este trazado. Según la información facilitada por su equipo, su única experiencia previa había sido en el simulador de Prema. Además, el formato del E4 no incluye entrenamientos el jueves, por lo que dispuso únicamente de las dos sesiones libres del viernes para conocer la pista y trabajar en la puesta a punto del monoplaza.

El de Trasdeza progresó durante las clasificaciones del sábado. Fue noveno en la primera sesión y cuarto en la segunda, mientras que sus segundos mejores registros le otorgaron la tercera posición de salida para la última carrera. En esta última parrilla quedó por detrás de Kenzo Craigie y Andy Consani.

La primera carrera comenzó de forma complicada. Costoya, que salía noveno, perdió varias posiciones en el accidentado arranque y llegó a caer al decimocuarto lugar, pero recuperó terreno hasta terminar duodécimo. El resultado le permitió subir al tercer escalón del podio «rookie».

En la segunda manga salió cuarto y terminó séptimo después de luchar con Ary Bansal por la sexta plaza. Volvió a ser tercero entre los debutantes.

Carrera final

Su mejor actuación llegó en la carrera final. Costoya partió tercero, perdió inicialmente una posición ante su compañero Alp Aksoy y posteriormente logró recuperarla. Después defendió el puesto frente al finlandés Luka Sammalisto y cruzó la meta tercero absoluto y segundo «rookie». Sin embargo, los comisarios le impusieron cinco segundos por obtener ventaja tras cortar una parte del trazado, lo que lo relegó al sexto puesto definitivo.

El balance oficial fue, por tanto, de tres podios en la categoría «rookie», con dos terceros puestos y un segundo. Costoya ocupa ahora la séptima posición de la clasificación absoluta del E4 Championship, con 75 puntos, y es tercero entre los debutantes, con 134.

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La última cita del E4 se celebrará en Monza del 9 al 11 de octubre. Antes, Costoya retomará el Campeonato Italiano de Fórmula 4 este próximo fin de semana en Mugello, del 24 al 26 de julio.