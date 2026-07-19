La Subida A Estrada celebra su trigésima edición mirando al futuro

La 30ª Subida Automovilística A Estrada calienta motores tras su presentación oficial, celebrada este sábado, dando inicio a la cuenta atrás para una de las citas más emblemáticas del Campeonato Xunta de Galicia de Montaña. El acto, La prueba, que se disputará los días 1 y 2 de agosto, será la cuarta cita del certamen autonómico y acogerá también el VII Trofeo Talleres Pontevea para vehículos históricos de tracción trasera. En la presentación participaron el presidente de la Escudería Estradense, Iván Vázquez Iglesias; el presidente de la junta gestora de la Federación Galega de Automovilismo, Antonio Rodríguez Troitiño; el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, y el jefe provincial del Servizo de Deportes de la Xunta, Daniel Benavides.

Antes del acto, a las 17.00 horas, el equipo de voluntarios que colaboran en la organización participaron en una sesión formativa sobre primeros auxilios y actuación básica en caso de incidente durante la competición.

El presidente de la escudería explicó que la prueba mantiene el formato de las dos últimas ediciones. Así, el viernes por la tarde se celebrarán las verificaciones técnicas voluntarias en la Praza do Concello. "Tivo bastante aceptación facer as verificacións no centro da vila e por iso repetimos a fórmula", señaló.

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 27 de julio y, aunque por el momento el número de participantes es reducido, Vázquez recordó que la mayoría de los pilotos suele anotarse en los últimos días. "É algo habitual todos os anos, a maior parte dos equipos agarda ao final para anotarse", indicó.

La organización mantiene el respaldo de instituciones, patrocinadores y voluntarios para una prueba que volverá a disputarse en la PO-213, con salida en As Covas (PK 7,08) y llegada en Codeso (PK 2,50).

Durante la presentación también hubo un emotivo recuerdo para el piloto estradense Adrián Picaño, hospitalizado tras sufrir un grave accidente en una prueba de rally al colisionar con su vehículo. Los asistentes le trasladaron su apoyo y desearon una pronta recuperación, destacando que su evolución médica está siendo favorable.

Con motivo de este 30 aniversario, la Escudería Estradense espera reunir a numerosos aficionados durante todo el fin de semana. "Chegar a trinta edicións é motivo de orgullo e unha recompensa ao traballo de moita xente durante todos estes anos", concluyó Iván Vázquez, confiando en que la cita vuelva a situar a A Estrada entre las grandes referencias del automovilismo gallego.