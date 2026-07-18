Balonmano
El pivote Xabi Batán, segundo renovado en el Disiclín dirigido por Pachi
Redacción
El Disclín Balonmán Lalín ha confirmado la renovación de Xabier Fernández Batán, que seguirá defendiendo la camiseta rojinegra de la entidad dezaos tras superar un año deportivo sumamente complejo. El pivote, que afrontó una temporada marcada por una grave lesión que lo mantuvo alejado de las canchas, ha completado su proceso de recuperación.La directiva ha cerrado el acuerdo de continuidad basándose en la plena confianza hacia el potencial de su jugador, al que consideran un pilar estratégico para el crecimiento del primer equipo. Desde la entidad destacaron que «o mellor aínda está por chegar» tras un largo periodo donde el trabajo diario en el gimnasio y la constancia han sustituido temporalmente al protagonismo sobre el parqué del Lalín Arena. Con este movimiento, la plantilla apuntala una posición clave con un efectivo caracterizado por su alta intensidad competitiva.
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