Oro mundial para dos lalinenses

El deporte lalinense ha vuelto a escribir una página dorada en su historia internacional. Las selecciones de fútbol gaélico acaban de clausurar su brillante participación en los World Games 2026, celebrados en Waterford, Irlanda, con un éxito sin precedentes: tres títulos mundiales de cuatro posibles. En esta expedición de oro puro, el orgullo de la comarca dezana se hizo notar gracias a la estelar actuación de dos vecinos de Lalín, Laura Nercellas y Santi Rodríguez, quienes se convirtieron en protagonistas y piezas clave para la consecución de esta gesta histórica sobre la hierba irlandesa.

El gran éxito de la delegación llegó en la máxima división del campeonato, donde Galicia firmó un doblete de oro espectacular en la lucha por la prestigiosa Copa Shield. En la categoría femenina, la selección absoluta, con la lalinense Laura Nercellas en sus filas, demostró un carácter indestructible. Tras superar a Middle East en las semifinales, el combinado gallego se plantó en una final de infarto ante Canada A. El vibrante encuentro se resolvió a favor de las jugadoras gallegas por un ajustado 9-5, gracias a un gol totalmente decisivo en la recta final que desató la euforia colectiva y aseguró el campeonato mundial.

Por su parte, el cuadro masculino absoluto repitió la hazaña deportiva con el lalinense Santi Rodríguez como uno de sus grandes referentes. Los chicos gallegos superaron con autoridad a Canadá Quebec en las semifinales por un marcador de 7-3. Ya en la gran final de la Copa Shield, se midieron a un viejo conocido de la competición, la selección de Bretaña, a la que doblegaron con un contundente 17-9.

Pasillo de honor

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Al concluir el partido, los jugadores bretones protagonizaron un emotivo doble pasillo de honor a los gallegos, reflejando la enorme hermandad que caracteriza a este deporte tradicional. La fiesta se completó en la Segunda División, donde la Selección Femenina B se proclamó campeona tras completar un torneo impecable. Las jugadoras arrasaron a Canadá B en semifinales con un abrumador 16-1 y vencieron en la final a US San Francisco por 12-4 con dos tantos en la línea de meta. La única nota amarga de la participación galaica en la cita irlandese la protagonizó la Selección Masculina B, que cayó con honores en cuartos ante Occitania en los penaltis tras empatar a 13. Lalín y Galicia ya celebran con orgullo el éxito de sendos combinados de fútbol gaélico en un torneo tan prestigioso.