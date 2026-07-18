El CD Estradense confirma sus primeros amistosos de agosto

El Club Deportivo Estradense ya tiene fechas para sus primeros partidos de pretemporada en el mes de agosto. El conjunto rojillo comenzará su preparación estival enfrentándose al Coruxo FC y al Pontevedra CF, dos rivales de entidad que servirán para calibrar el estado de la plantilla de cara al próximo curso liguero. El primer compromiso de los de A Estrada tendrá lugar el martes 5 de agosto a las 18.30 horas frente al Coruxo FC. Aunque el escenario del encuentro todavía está por determinar de manera oficial, la cita ya está marcada en el calendario como la primera prueba de fuego para evaluar el tono físico y táctico del grupo tras las semanas iniciales de entrenamientos.

Solo tres días después, el viernes 8 de agosto, el fútbol regresará a la hierba sintética del Novo Municipal de A Estrada. El feudo rojillo vestirá sus mejores galas para albergar uno de los duelos más atractivos de esta fase de preparación, ya que recibirán la visita del Pontevedra CF, escuadra que firmó una gran campaña en la Primera RFEF. Estos dos exigentes test estivales serán claves para que el cuerpo técnico liderado por Manuti termine de acoplar las nuevas piezas del equipo y afine los automatismos de juego antes del debut en competición oficial. El club espera que la afición responda con entusiasmo en las gradas del Novo Municipal para apoyar el inicio de este ilusionante proyecto deportivo, diseñado para competir al máximo nivel en la categoría.