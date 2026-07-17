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Exhibición del CNS A Estrada en Orzán

El conjunto estradense logra un histórico botín de 26 metales en el Gallego de Playa

Equipo cadete del CNS A Estrada en el Gallego de playa disputado en el arenal de Orzán.

Equipo cadete del CNS A Estrada en el Gallego de playa disputado en el arenal de Orzán.

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redacción

A Estrada

Los deportistas del Club Natación Salvamento (CNS) A Estrada firmaron una actuación histórica en A Coruña al cosechar siete oros, siete platas y 12 bronces en los Campeonatos Gallegos de Playa Cadete, Juvenil, Júnior y Absoluto. La gran protagonista fue Paula Pena, que logró cinco títulos autonómicos individuales y lideró el dominio de la cantera estradense en la arena y el agua coruñesa. El éxito de la delegación brilló el domingo con el equipo cadete, donde Pena sumó cuatro oros en sprint, carrera con tabla, banderas y rescate con tabla, sumando un quinto oro en banderas juvenil.

Uno de los podios del conjunto estradense en el campeonato.

Uno de los podios del conjunto estradense en el campeonato.

Los relevos cadetes ganaron en sprint y relevo de tabla femenino, y lograron platas en rescate con tubo femenino y banderas con Daniella Cervela. Los bronces cadetes fueron para Ángela Trigo (carrera con tabla), Ignacio Eiras (banderas) y el relevo tríada mixto. En las categorías mayores, Andrés Carballeda fue subcampeón júnior en nadar surf, misma posición que los relevos masculinos de sprint y rescate con tubo júnior, y el juvenil femenino de sprint.

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El CNS A Estrada cerró el medallero en la coruñesa playa de Orzán con los bronces de Leonel Marín (nadar surf juvenil), Nicolás Carballo (banderas juvenil) y Pena (sprint juvenil), junto a los terceros puestos de los relevos juvenil masculino y júnior femenino en rescate con tubo, juvenil femenino y júnior masculino en rescate con tabla, y el absoluto masculino en sprint. En definitiva, un concurso de sobresaliente para la representación del CNS A Estrada.

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