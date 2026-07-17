Exhibición del CNS A Estrada en Orzán

Los deportistas del Club Natación Salvamento (CNS) A Estrada firmaron una actuación histórica en A Coruña al cosechar siete oros, siete platas y 12 bronces en los Campeonatos Gallegos de Playa Cadete, Juvenil, Júnior y Absoluto. La gran protagonista fue Paula Pena, que logró cinco títulos autonómicos individuales y lideró el dominio de la cantera estradense en la arena y el agua coruñesa. El éxito de la delegación brilló el domingo con el equipo cadete, donde Pena sumó cuatro oros en sprint, carrera con tabla, banderas y rescate con tabla, sumando un quinto oro en banderas juvenil.

Uno de los podios del conjunto estradense en el campeonato.

Los relevos cadetes ganaron en sprint y relevo de tabla femenino, y lograron platas en rescate con tubo femenino y banderas con Daniella Cervela. Los bronces cadetes fueron para Ángela Trigo (carrera con tabla), Ignacio Eiras (banderas) y el relevo tríada mixto. En las categorías mayores, Andrés Carballeda fue subcampeón júnior en nadar surf, misma posición que los relevos masculinos de sprint y rescate con tubo júnior, y el juvenil femenino de sprint.

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El CNS A Estrada cerró el medallero en la coruñesa playa de Orzán con los bronces de Leonel Marín (nadar surf juvenil), Nicolás Carballo (banderas juvenil) y Pena (sprint juvenil), junto a los terceros puestos de los relevos juvenil masculino y júnior femenino en rescate con tubo, juvenil femenino y júnior masculino en rescate con tabla, y el absoluto masculino en sprint. En definitiva, un concurso de sobresaliente para la representación del CNS A Estrada.