Costoya se estrena en el exigente Paul Ricard francés

Christian Costoya afrontará este fin de semana un debut crucial y a contrarreloj en el circuito de Paul Ricard (Le Castellet, Francia), escenario de la segunda prueba del Campeonato de Europa E4 de Fórmula 4. El joven piloto silledense, integrante del Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren, se medirá por primera vez en su carrera a este exigente y técnico trazado francés sin ningún tipo de experiencia previa en sus curvas, lo que añadirá un factor de presión extra y un gran desafío a su participación en la cita continental.

A diferencia de lo que sucede habitualmente en el certamen italiano, donde la actividad oficial en pista arranca temprano durante la jornada del jueves con múltiples sesiones de entrenamientos libres, el formato del campeonato europeo comprimirá drásticamente toda la acción en solo tres días de competición extrema. De este modo, Costoya dispondrá únicamente de dos breves sesiones de entrenamientos libres durante este viernes para memorizar las trazadas, los puntos de frenada y buscar junto a su equipo el balance óptimo de su monoplaza.

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El sábado por la mañana la tensión aumentará al máximo para afrontar las decisivas sesiones de clasificación, que precederán a la disputa de la primera carrera del programa el mismo sábado por la tarde, dejando para la jornada dominical las dos mangas de carrera restantes. Ante este escenario tan ajustado, la rapidísima capacidad de adaptación del piloto de Silleda sobre el asfalto y la compenetración inmediata con su ingeniero de pista serán totalmente vitales para dar con el reglaje o set-up ideal en tiempo récord. Conseguir una posición competitiva en la parrilla de salida sabatina resultará un factor determinante para poder mitigar la falta de rodaje y así aspirar firmemente a conseguir unos resultados positivos y decentes en las tres carreras dentro de un fin de semana complejo, selectivo y de máxima exigencia internacional en la pista gala. En el equipo Prema se muestran optimistas.