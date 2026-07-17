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Adrián Ferradás renueva una campaña en el Disiclín

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El Disiclín Balonmán Lalín seguirá contando con una de sus piezas clave de la pasada temporada tras confirmarse la renovación de Adrián Ferradás. El lateral derecho ha prolongado su compromiso con el club para defender los colores de la entidad durante una campaña más, aportando su habitual energía, garra, intensidad y compromiso. Estas cualidades lo convierten en un jugador que representa a la perfección los valores del Balonmán Lalín, tanto dentro como fuera de la pista de juego. Ante esta continuidad, el entrenador Pachi mostró su satisfacción y destacó la importancia del jugador para el proyecto deportivo, afirmando que «Adrián é un xogador cunha entrega incuestionable. A súa intensidade e capacidade de traballo fan del unha peza moi importante para o equipo. Estamos moi contentos de seguir contando con el nesta tempada tan ilusionante.»n

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