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Juan Recimil gana el Nacional en Chantada con dedicatoria

Recimil en el podio de Chantada.

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redacción

Lalín

El automovilismo lalinense vivió una jornada de contrastes en la Subida a Chantada. Juan Recimil Taboada brilló en el asfalto al volante de su Toyota Starlet KP61. El piloto de Lalín pulverizó sus propios registros tras bajar su marca histórica en más de dos segundos. Esta exhibición le otorgó el triunfo y el tricampeonato consecutivo de España en la Clase 6, sentenciando el título antes del cierre del certamen.

La euforia de la victoria se tornó en luto al bajarse del coche. Recimil recibió la triste noticia del fallecimiento de Juan «Pegatinas». Visiblemente afectado, el campeón lalinense rindió un sentido homenaje al fallecido, destacando que su huella y la de su familia permanecen grabadas en cada rincón del equipo y asegurando que su recuerdo los acompañará para siempre.

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