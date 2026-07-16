La EF Lalín cierra la temporada con un superávit de 2.525 euros

La Escola de Fútbol Lalín cerró la temporada 2025-2026 con un superávit de 2.525,42 euros. La junta directiva presentó esta semana el balance económico y deportivo ante las familias de los alumnos durante la celebración de su Asamblea General Ordinaria. La directiva detalló exhaustivamente el origen de los ingresos y el destino de los gastos. Durante la sesión, se explicaron las partidas asignadas a servicios deportivos, transporte, material y competiciones necesarias para el funcionamiento de la entidad. Las familias asistentes pudieron resolver sus dudas sobre la distribución de los recursos. Los responsables de la escuela, que cuenta con cerca de 300 jugadores y jugadoras, incidieron en la importancia de ofrecer la máxima transparencia en su gestión.

Asimismo, la asamblea sirvió para repasar la evolución deportiva de los diferentes equipos y los principales hitos alcanzados a lo largo del curso. Este crecimiento en la estructura deportiva consolida al club como uno de los principales referentes del fútbol base en la comarca. Para finalizar, la directiva de la academia rojinegra agradeció la confianza de las familias y el compromiso de entrenadores, coordinadores, patrocinadores, colaboradores e instituciones. La entidad reafirmó que la responsabilidad, la transparencia y la mejora continua seguirán guiando su funcionamiento en las próximas temporadas. Con estos pilares, ya planifica los objetivos logísticos de la próxima campaña.