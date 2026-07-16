Rugby playa
El Coreti participa en el torneo veraniego del Barbanza Rugby
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El pasado fin de semana tanto los «abellons» como las «abellonas» del Coreti Rugby Lalín participaron en el tradicional torneo de rugby playa organizado por el Barbanza Rugby. La expedición dezana disfrutó de unas horas inolvidables en los arenales coruñeses y destacaron la labor realizada por el conjunto anfitrión para organizar de manera impecable la competición playera. Como se suele decir en estos casos, lo de menos fue el resultado final del campeonato estival.
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