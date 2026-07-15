Joel Castro brilla en el GP España

Joel Castro brilla como el futuro de las luchas olímpicas. El joven del Club Keltoi de Vila de Cruces demostró su potencial en el Gran Premio de España en Lucha Libre Olímpica. Siendo júnior, asumió el reto de medirse a la élite absoluta internacional. Su esfuerzo fue clave para que la Selección Española lograra el tercer puesto por equipos. Aunque cayó en octavos ante el kazajo Arykbayev y quedó undécimo sin opción a repesca, su actuación lo consagra como una gran promesa. El torneo también dejó el bronce de Lydia Pérez, el octavo puesto de Gonzalo Caparrós, el noveno de Candela Castro, y el puesto 13 de Saúl Bello y de Ana Ferro, cerrando una gran cita.