Fútbol / Tercera
El Estradense aplaza su asamblea al jueves 21
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
redacción
A Estrada
Toño Camba López, presidente de la junta directiva del Club Deportivo Estradense, convoca a los socios y socias rojillos a la Asamblea General Ordinaria de la entidad, aplazada al jueves 21 de julio por «motivos alleos á nosa entidade», según un comunicado. El encuentro se mantiene en las instalaciones del MOME (Avenida de Benito Vigo, A Estrada); a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 en segunda. El orden del día incluye la aprobación del acta anterior, el balance deportivo de la temporada 2025-2026, la votación de cuentas y el presupuesto para la campaña 2026-2027. Al final, tras el turno de ruegos y preguntas, se presentará la campaña de abonados «con aire retro».
- Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección de la CiUG llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades
- Valença estudia trasladar la estación del AVE Vigo-Oporto a las afueras de la villa fronteriza
- Condenan a un vecino de Vigo a abandonar la vivienda por las continuas molestias al resto de la comunidad
- Inversores compran tres edificios en el centro de Vigo para dedicarlos a pisos turísticos
- Concierto de Juan Luis Guerra en Sanxenxo: el artista salda su deuda con Galicia en una fiesta de ritmos latinos ante 15.000 seguidores
- Juan 'Pegatinas': O San Benito máis triste de todos
- Luto en Lalín por la muerte del expresidente del Motoclub Kilómetro 0, Juan Carlos Blanco
- Tres accidentes casi simultáneos dejan dos heridos, uno de ellos grave, en el sur de la provincia de Pontevedra