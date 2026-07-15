El Estradense aplaza su asamblea al jueves 21

Toño Camba López, presidente de la junta directiva del Club Deportivo Estradense, convoca a los socios y socias rojillos a la Asamblea General Ordinaria de la entidad, aplazada al jueves 21 de julio por «motivos alleos á nosa entidade», según un comunicado. El encuentro se mantiene en las instalaciones del MOME (Avenida de Benito Vigo, A Estrada); a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 en segunda. El orden del día incluye la aprobación del acta anterior, el balance deportivo de la temporada 2025-2026, la votación de cuentas y el presupuesto para la campaña 2026-2027. Al final, tras el turno de ruegos y preguntas, se presentará la campaña de abonados «con aire retro».