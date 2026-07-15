El CD Lalín arranca la pretemporada el jueves 30 de julio

El próximo jueves 30 de julio el Club Deportivo Lalín iniciará oficialmente los entrenamientos de pretemporada a las órdenes del técnico Iván Carril, marcando el arranque de un proyecto muy ilusionante en Tercera Federación. Ante este inminente regreso al trabajo en el Estadio Manuel Anxo Cortizo, el nuevo presidente de la entidad, Guillermo Fernández, ha querido mandar un mensaje de profundo optimismo a toda la masa social rojinegra destacando con firmeza que se está diseñando un bloque sumamente competitivo, serio y comprometido para devolver la máxima ilusión a la masa social y aficionados de la comarca del Deza, además de adelantar que está prácticamente cerrado el calendario de amistosos de verano, que espera por la confección final del campeonato correspondiente a la Copa Federación.

Para afrontar esta intensa preparación veraniega, la dirección deportiva del Lalín avanza a un ritmo firme y seguro en la confección definitiva de su plantilla y registra hasta la fecha actual un total de diez fichajes oficiales para su primer equipo: Brais Vidal, Óscar López, Hugo Padín, Iván Vázquez, Carletto, Santi Prado, Mesfin Gómez y David Marqués, a los que se añaden además dos importantes refuerzos procedentes directamente de la estructura interna y base de la propia entidad. Con estos movimientos estratégicos en el mercado de traspasos, el club alcanza la cifra de veintiuna fichas federativas confirmadas para el inicio de la pretemporada, por lo que restan únicamente la esperada llegada de un portero suplente que compita bajo los palos y un último jugador de campo para dar por cerrado de forma total el plantel definitivo de veintitrés futbolistas que competirán este año a las órdenes de Iván Carril.

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De manera paralela, cabe destacar que el filial de la escuadra rojinegra ya ha dado por cerrada completamente su estructura tras concretar dos únicos fichajes muy específicos y asegurar la continuidad de nueve renovaciones clave que mantendrán la columna vertebral del equipo «B».