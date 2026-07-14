El Estradense convoca este jueves su asamblea anual de socios

Toño Camba López, presidente de la junta directiva del Club Deportivo Estradense, convoca formalmente a todos los socios y socias rojillos a la Asamblea General Ordinaria de la entidad. El encuentro se celebrará este jueves, 16 de julio, en las instalaciones del MOME, situado en la Avenida de Benito Vigo, en A Estrada. La primera convocatoria se iniciará a las 20.00 horas, mientras que la segunda tendrá lugar a las 20.30 horas. El orden del día de la cita asamblearia incluirá la lectura y aprobación del acta anterior, el balance deportivo de la temporada 2025-2026 y la votación de sus cuentas económicas. Asimismo, la junta directiva del Estradense expondrá el presupuesto para la nueva campaña 2026-20277. Tras el habitual turno de ruegos y preguntas, el club presentará oficialmente su campaña de abonados «con aire retro» para dar a conocer las novedades del nuevo curso.